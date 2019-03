Materiały kompozytowe, czyli z czego się robi plomby

Materiały kompozytowe służą do tego, by zrobić z nich wypełnienia ubytków zębowych, które popularnie nazywane są plombami. Plomby zastępują fragmenty uzębienia wyniszczone przez próchnicę. To zaś pozwala polepszyć estetykę zębów. Są jednak i ważniejsze powody, mianowicie chroni to tkankę zębów przed dalszym wyniszczeniem, ułatwia spożywanie bardziej twardych produktów spożywczych. Materiały te stanowią najczęściej żywice, które twardnieją pod wpływem światła, choć są i takie, które reagują na czynniki chemiczne.

Materiały kompozytowe a naturalne tkanki

Kluczowym czynnikiem w tego typu pracach jest zdolność materiałów kompozytowych do wchodzenia w interakcje i łączenia się z naturalnymi tkankami, obecnymi w jamie ustnej. Chodzi przede wszystkim o tkankę zęba oraz szkliwo, z którymi żywiczne materiały mają bezpośredni kontakt. Dużą rolę odgrywa też niepodatność na działanie śliny. Ważne, aby substancja, z której wykonana jest plomba nie oddziaływała w żaden sposób na język, dziąsła czy policzki.

Nie tylko zdrowo, lecz także i ładnie

Kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze tego, jakie materiały kompozytowe posłużą do wypełnienia luk w uzębieniu jest barwa. Poprawniej mówiąc chodzi o kolor zębów. Nie każdy posiada śnieżnobiałe siekacze, kły i trzonowce. Aby zadbać o estetykę jamy ustnej należy dobrać wypełniacz w tym samym odcieniu. Sprawę ułatwiają tu materiały hybrydowe, które samoczynnie przyjmują barwę otaczających ich zębów.